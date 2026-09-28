¡Anticaretas! Bien clarito dejó que no le gustan los doble caras Lore Arias interactuó en su cajita de pregunts con el rollo.

Que locura lo que hace Lore Arias en sus redes, el rollo le tira fueguito.

La exmodelo Lorena Arias abrió la caja de preguntas para charlar un poquito con sus seguidores. Respondió a todas las curiosidades de loperro, algunos al parecer creen que ella es un personaje ndaje. “Lore, sos como sos día a día o en los medios sos otra persona?”, le consultaron

“Soy tal cuál todos los días y en cualquier situación. Nunca fui un personaje, no me agrada la gente falsa”, respondió con contundencia voi, así es que los doble caras ni se le acerquen. Haciendo radio, pero lejos de lo mediático, la cuerona contó avei que prefiere los fin de semanas relajaditos, sin mucho ruido y si es con un vinito o champagne de por medio, mejor todavía he´í.

Pese a que recién empezó la primavera, ella ya está en modo primavera y en sus redes sociales enloquece al rollo con sus fotitos. Loperro itavyta con sus fotos sensuales y la ropita fina.

La cuerona he´i que no le gusta la gente falsa ndaje.