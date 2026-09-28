¡Arde el país! La sensación térmica trepó casi a 44°C 🔥 La primavera recién está calentando motores y el país ya parece una olla hirviendo. Asunción vivió este lunes una jornada de calor intenso, con una s…

El calor se vino con todo, la sensación térmica llegó a los 44 grados en la siesta de este lunes.

La primavera recién está calentando motores y el país ya parece una olla hirviendo. Asunción vivió este lunes una jornada de calor intenso, con una sensación térmica de 43,9 °C alrededor de las 13:30, según los registros de la Dirección de Meteorología.

La temperatura ambiente se movió entre valores muy altos, con máximas previstas de 43 °C. El cielo estuvo poco nublado y los vientos del norte sopló fuerte el “fuego” para que el calor se sintiera todavía más pesado.

Y para quienes miraron el celular, la cosa fue todavía más brava: algunas aplicaciones marcaron hasta 46 °C de sensación térmica.

Con este panorama, la recomendación es tomar mucha agua, evitar el sol fuerte del mediodía y usar ropa fresca y cómoda. Hay que tener especial cuidado con los niños y adultos mayores.

Recién mañana martes podría cambiar el escenario con el ingreso de algunas tormentas eléctricas en varias zonas de la Región Oriental y Occidental, aunque el calor seguirá presente.