Buscan veterinarios de todo el país para sumarse a la gran Castratón Nacional Con el lema “Más vidas sanas, menos abandonos”, la Castratón Nacional 2026 ya está preparando una gran jornada de bienestar animal y lanzó una convoc…

Buscan que veterinarios de todo el país se sumen a la gran castratón. (zoorprendente.com)

Con el lema “Más vidas sanas, menos abandonos”, la Castratón Nacional 2026 ya está preparando una gran jornada de bienestar animal y lanzó una convocatoria para sumar a veterinarios de todo el país.

La idea es reunir a profesionales que quieran poner su granito de arena y ayudar a realizar las cirugías de castración. Los veterinarios deberán llevar sus propios instrumentos, mientras que la organización se encargará de proveer los insumos necesarios para los procedimientos.

Pero no solo se necesitan veterinarios. También están buscando ayudantes veterinarios que puedan dar una mano antes, durante y después de cada intervención.

La campaña además abre las puertas a empresas, instituciones y personas que quieran colaborar como auspiciantes o mediante la donación de medicamentos, insumos, alimentos y apoyo logístico.

Las jornadas se harán en distintos puntos del país. En Asunción y Central serán el 8 y 9 de octubre, mientras que el 15 y 16 de octubre llegarán al interior. Las sedes serán anunciadas próximamente.

La iniciativa, declarada de interés nacional por la Cámara de Senadores, apunta a acercar las castraciones a más comunidades y así ayudar a reducir el abandono de animales.