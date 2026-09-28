Choque vai opa con dos motocas muertos

Terrible tragedia cobró la vida de dos menores de edad tras una salvaje colisión sobre la avenida República del Perú en Ciudad del Este. Un jovencito de 17 años y una nena de apenas 14 viajaban en su biciclo sin casco ni protección alguna.
El desastre ocurrió cuando intentaron adelantar a otra moto a alta velocidad y terminaron rozándose en plena marcha. A raíz del toque en seco, la motocicleta Leopard perdió el control y voló violentamente contra una columna de la ANDE.
La quinceañera falleció de manera instantánea en el lugar tras el brutal impacto contra el cemento. El adolescente que pilotaba fue auxiliado y llevado volando al Hospital de Trauma, donde horas después se confirmó su triste final.
Por su parte, el cobarde conductor del otro biciclo involucrado prefirió escapar corriendo y dejó su moto abandonada en la calle. La Policía incautó ambos rodados e inició las pesquisas de las cámaras de la zona para identificar al prófugo.
El fiscal Osvaldo Zaracho y los peritos de Criminalística levantaron las evidencias para esclarecer cómo ocurrió la mortal maniobra.