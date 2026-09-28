Con “calorazo humano”, Camilo copó la Costanera Con una participación masiva de simpatizantes, el candidato a la Intendencia de Asunción por el Partido Colorado, Camilo Pérez, encabezó este lunes l…

Con una participación masiva de simpatizantes, el candidato a la Intendencia de Asunción por el Partido Colorado, Camilo Pérez, encabezó este lunes la última gran actividad de su campaña electoral antes de las elecciones del próximo 4 de octubre, donde llamó a todos los asuncenos a cumplir con el deber cívico.

El enorme acompañamiento hizo que se le escape un lagrimón al candidato, quien destacó que la alta concurrencia, más allá del hakuvó astronómico que hacía, refleja la convicción del electorado capitalino de iniciar un proceso de transformación real en la ciudad.

“Mucha emoción. A pesar del calor, que realmente es fuertísimo, tuvimos que bajarnos porque no daba para venir en auto, estaba todo trancado. Estamos demasiado felices y agradecidos por el apoyo. Sin lugar a dudas, toda esta gente vino porque está segura de que Asunción tiene que cambiar y de que somos la opción para lograrlo”, afirmó.

Pérez comentó que esta caravana que se extendió por la Costanera y que terminó con una caminata para conocer las inquietudes de los vecinos representó el último evento masivo de la Lista 1. Eso sí, el trabajo no se detendrá en la recta final.