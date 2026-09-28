[VIDEO] De lo reciclado hace arte con las aves de madera

Un joven encarnaceno de 28 años la rompe toda creando artesanías únicas en madera y hierro. Conocido en las redes como Noah, el muchacho fabrica impresionantes aves con movimiento que dejan con la boca abierta a todos.

“Desde chico tenía ideas así, solo que no contaba nomás con capital ni las herramientas para hacer”, contó el guapo creador a Crónica. Vecino del barrio Ytororö de Encarnación, junta moneda sobre moneda trabajando como ayudante de albañil para cumplir sus sueños.

“Yo empecé reciclando todo... Restos de pintura que me sobraban en las obras, madera, clavos y piolas que la gente tiraba”, confesó. Sin haber ido a institutos costosos, este verdadero artista aprendió todos los secretos de la carpintería a pura vista y maña.

“No hice cursos, yo más bien como la vieja escuela aprendí mirando... Todo tiene su técnica para que las aves se muevan”, reveló. Aunque recién la semana pasada se decidió a ofrecer formalmente sus productos, la demanda se disparó todita a través del TikTok.

De las 22 aves artesanales que fabricó en su primer lote, en un pestañeo ya vendió casi todas y solo le quedaron tres disponibles. “La mayoría de los pedidos se van por encomienda para Luque, Caaguazú y Asunción”, detalló sobre sus compradores lejanos.

Sus clientes le piden principalmente figuras de animales para adornar el jardín, las cuales fabrica con paciencia en solo una hora. “Las aves vendo a partir de 80.000 guaraníes, pero si el cliente quiere algo más personalizado ya tiene un costo más elevado”, explicó.

Hace de todo un poco

Además de los pajaritos móviles, el trabajador le mete mano a la carpintería general y fabrica sobre pedido sillas, mesas y muebles. “Yo me dedico a todo... A veces soy ayudante de albañil, a veces si toca carpintería en el patio del vecino voy, o pinto casas”, agregó.

Vive solo en su casa, donde montó su taller provisorio a la espera de poder armar un local propio para su marca “Noa Madera”. “Prefiero estar más en el anonimato por ahora, más adelante puede ser que sí me muestre para las fotos”, tiró el humilde artesano.

Para los que quieran emprender como él, dejó en claro que no se necesitan millones sino tener la idea fija y ganas de trabajar. “Si alguien quiere empezar en esto necesitaría un capital a partir de 50.000 guaraníes nomás, no es tanto dinero para arrancar”, remarcó.

Tampoco conoce de feriados ni días de descanso, pues para él la clave del éxito está en no parar la marcha un solo día. Un tremendo ejemplo de superación que demuestra que con materiales reciclados, creatividad y garra se hacen verdaderas obras de arte.