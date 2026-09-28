De Santa Rosa, Misiones, a chutar en ¡Pumas Unam! Pelotero del interior cumple el sueño de jugar en el exterior

Ronald Vera, pelotero compatriota oriundo de Santa Rosa, Misiones, pegó el salto al fútbol charro. Sí, kili, es que el defensor central, de 21 pirulos, de gran torneo en la Liga de su ciudad, fue adquirido por el Pumas de México. “Estoy cumpliendo mi sueño y el de mi familia, de a poco y gracias a Dios”, contó a Crónica.

“Yo surgí en el 13 de Junio del barrio San Antonio, ese es mi club de origen. Hice un buen torneo jugando en las semifinales de la Liga, como dije, tuve un buen rendimiento y la familia del exjugador de la selección, Darío Verón, me dio la oportunidad de venir a México”, tiró de entrada voi.

“Verón me trae, tiene sus contactos porque es uno de los ídolos del club. Tengo 21 años, juego de central. Uno de mis principales objetivos es llegar al primer equipo, poder asentarme”, siguió.

Avei agregó que “es un gran paso el que estoy dando en mi carrera, ahora dependerá de mí saber aprovechar las oportunidades. Yo siempre soñé con esto, jugar en el extranjero, desde chiquito, más que nunca estoy agradecido a la familia Verón. Estoy cumpliendo mi sueño y el de mi familia, de a poco y gracias a Dios”, expresó emocionado.

Sobre lo diferente que son las prácticas, remarcó que “hay demasiada diferencia en los entrenamientos que hacemos acá y de cómo se entrena en nuestro país. Otro nivel es la forma en que se preparan. Ver entrenar a Keilor Navas y los demás jugadores es un sueño, pero yo siempre soñé en grande”, mencionó.

Ronald Vera junto a sus compañeros en el entrenamiento de Pumas (Gentileza)

Acerca de sus características katu he’i que “antes era delantero, luego jugué de extremo, después me consolidé como defensor central. Me considero fuerte en el juego aéreo y por tener una buena salida con los pies”, explicó.

El abuso con el picante

“El país, la ciudad, todo es muy lindo, es enorme. Acá se usa mucho el picante, a todo le ponen, hasta a algunas frutas, increíble es. Yo no soy fanático de eso, pero poquito sí le meto a veces”, opoi.

“ME GUSTARÍA

JUGAR ALGÚN DÍA

EN LA SELECCIÓN”

Ronald también se refirió a otro de sus objetivos a futuro. Afirmó voi que apunta a la Albirroja, diciendo que “algún día me gustaría jugar en la selección, porqué no soñar en grande. Para eso estoy trabajando”, expresó.

El futbolista, que fue directo de Santa Rosa Misiones a México, también comentó que tuvo su paso por el “Rojo mallorquino”. “Estuve en las inferiores del General Caballero de JLM también cuando estuvo en Primera, pero no pude debutar”, reveló el nuevo jugador del Pumas.