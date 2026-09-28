Explotó el termómetro y se lució con el “mbopi” 🦇 La locutora Ana Laura Chamorro alteró la temperatura y le sumó más calor al calor. Apareció en cueros en sus historias del Instagram y el rollo quedó…

La locutora Ana Laura Chamorro alteró la temperatura y le sumó más calor al calor. Apareció en cueros en sus historias del Instagram y el rollo quedó boquiabierto con sus fotitos, aprovechando el calorcito desde la piscina. La cuerona tuvo un finde largo muy movidito avei, donde aprovechó para desbloquear un nuevo nivel de aventurera.

En charla con Crónica contó como surgió la ocurrencia, “el finde estuve solita porque mis papis viajaron y quedé como la mami de mi hermanito, por lo que tocó hacer el asado”, he´i Ana Lau. ¡Que buena mami!

Sin dudas voi el asado en todas sus presentaciones le gusta en exceso a la cuerona, por lo que decidió hacer algo nuevo. “Por primera vez hago el asado al ‘mbopi’, y me salió muy rico”, contó en sus redes.