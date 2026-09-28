Fue uno de los favoritos de loperro en el “Reci” “La Lamparita”, fue la canción que abrió el show de los Kchiporros. El rollo coincidió acerca del tremendo espectáculo que metieron los músicos parag…

“La Lamparita”, fue la canción que abrió el show de los Kchiporros. El rollo coincidió acerca del tremendo espectáculo que metieron los músicos paraguayos. Esa fusión perfecta de cumbia, ska, pop y música urbana hizo vibrar al rollo con temas como El Metal, Ruta 1 y Ruta 2, Sr. Pombero, La Cima, Ana Lucia, Noche de Soltero.

La sorpresa de Chirola para su público fue invitar a Patrick Altamirano para revivir épocas doradas del Ska-punk con músicas como “7 hermanos y 1 misil” y “Huye hermano “, de Revolver. Todo el José Asunción Flores estalló de la locura y se armó el guyryry con las saltos y empujones entre loperro. ¡Parecían niños!

Icónico voi fue el momento vivido porque FMK, y los estudiantes de School of Rock compartieron el escenario con la emblemática banda nacional. Pero todos quedaron boquiabiertos quedaron todos y salieron solo gritos de alientos cuando Chirola invitó a “Los Auténticos Decadentes”, a compartir tarima, fue ahí donde el vocalista de los Kchiporros reconoció que los del grupo curepí fueron sus mentores y le felicitó por los 40 años de carrera.