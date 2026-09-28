“Ganas y hambre del equipo son las claves que tenemos”

Tobías Morínigo, autor de uno de los goles del “Triki” en el triunfo de su equipo contra Cerro Porteño por 2-1, habló con Crónica sobre el duelo purete y dejó en claro que la victoria los coloca nuevamente en la lucha por el título.

“Creo que nos costó el arranque, los primeros 15, 20 minuto Cerro fue superior, pero bueno, el gol de ellos fue un balde de agua fría para nosotros”, tiró primeramente. “Fue algo similar al partido que habíamos ganado en su cancha en la primera rueda”, agregó.

Acerca de volver a convertir ante un equipo grande, ya que anteriormente había metido a Olimpia, he’i que “particularmente para mí creo que todos los goles son importantes, al menos para mí creo que marcar a cualquier equipo o dar una asistencia es muy satisfactorio. Siempre es lindo ayudar al equipo”, explicó.

En cuanto a campeonar, mencionó que “es uno de los objetivos que tenemos para este año, tratar de lograr el campeonato Clausura. Como dije, es uno de los objetivos que nos trazamos, lo tenemos muy claro y, bueno, vamos a dar pelea hasta el final”, agregó.

Sobre dónde estuvo la clave para castigar al Azulgrana, expresó que “yo te podría decir por las ganas, como dije, las ganas y el hambre que tiene el equipo durante todo el partido, es una de las claves que tenemos nosotros y que también es lo que nos ayuda a definir los partidos”, declaró.

Avei se refirió a las altas temperaturas, dejando en claro que afecta y mucho a los peloteros y a los que pagan sus entradas para disfrutar del chute. “Para mí, a nivel espectáculo y físico afecta demasiado, contra Cerro fue muy sufrido para los dos equipos porque afecta mucho a la hora de jugar”, culminó.