Hoy a sudar la gota gorda y mañana a buscar el paraguas 🥵🌧️ Este lunes arranca con el sol haciendo de las suyas y parece que no piensa luego tener piedad. La temperatura podría llegar a los 43 °C, y como para …

Este lunes arranca con el sol haciendo de las suyas y parece que no piensa luego tener piedad. La temperatura podría llegar a los 43 °C, y como para no perder la costumbre, el Chaco sería nuevamente la zona más castigada.

El viento soplará del norte, entre moderado y fuerte por momentos, mientras algunas nubes intentarán hacerle sombra al sol. Pero no se emocionen demasiado, porque la lluvia por hoy por lo menos se hace la difícil, según los entendidos del clima.

En gran parte del país la posibilidad de precipitaciones será baja, aunque en algunos puntos del este y sureste de la Región Oriental podrían caer chaparrones fuertes acompañados de tormentas eléctricas.

Para mañana martes 29 día de San Miguel Arcángel ya cambia un chiqui de escenario. Se espera el ingreso de un sistema de tormentas que podría afectar tanto a la Región Oriental como al Chaco.

El calor todavía va a querer hacer su show, pero los vientos comenzarán a girar del norte hacia el sur..

Mientras tanto, hoy toca tereré, agua, sombra y ventilador a máxima potencia. Porque con 43 grados, hasta firu te va a pedir que le invites tu tereré helado.