“Hoy es fácil jugar en Paraguay” Tras el 2-0 ante Bolivia, Gustavo Alfaro se mostró contento, pero también dejó en claro que hay mucho trabajo por delante y que ahora sí tendrá tiempo para probar opciones.

Paraguay inició una nueva era tras la Copa del Mundo y venció a Bolivia en el primero de los amistosos marcados para esta gira por Estados Unidos. Tras el triunfo, el entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, analizó el rendimiento de su equipo y se mostró contento.

“Primero me siento feliz de darle continuidad a un proceso. Porque éste es un proceso que terminó cuando quedamos eliminados con Francia en la copa del mundo y de ahí se planteó un hecho poco inusual que es que Paraguay esté clasificado y está empezando a transitar un camino de reformas que implica darle si se quiere un factor decrecimiento al equipo sin que signifique que se pierda la identidad”, señaló de entrada.

“Hay cosas que requieren trabajo, pero requieren capacidades también. Incrementar la tenencia de la pelota. Somos un equipo que no ha tenido mucha tenencia y tenemos que empezar a crecer en ese aspecto. El proceso de antes estuvo marcado por la ilusión y este por la expectativa en lo que se aspira a llegar”, agregó.

Así también, reconoció que los tiempos cambiaron y que hay mucho trabajo por delante para llegar como quiere a la próxima copa del mundo.

“Estamos en un proceso en el que tenemos tiempo para probar y quiero probar porque tendremos tiempo para cambiar, para equivocarnos y este partido nos dio la posibilidad de empezar a probar cosas que vimos, otras que corregir, otras que fueron buenas y otras no. Hoy es fácil jugar en Paraguay, difícil era cuando llegamos hace dos años”, señaló.