Hugo Javier no puede declarar: su estado neurológico no lo permite El exgobernador de Central Hugo Javier González tendrá que esperar para declarar ante la Fiscalía, ya que su actual estado neurológico no le permite …

El exgobernador de Central no está todavía en condiciones de declarar indica el reporte médico.

El exgobernador de Central Hugo Javier González tendrá que esperar para declarar ante la Fiscalía, ya que su actual estado neurológico no le permite mantener una conversación normal según los médicos tratantes.

El paciente continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Nacional de Itauguá, bajo custodia policial y con controles médicos permanentes.

De acuerdo con el informe de los profesionales, en lo físico está evolucionando favorablemente: permanece sin fiebre y no presenta signos de infección. Sin embargo, el problema está en su estado neurológico.

Los médicos indicaron que presenta episodios de delirio e incoherencia, lo que hace difícil que pueda conversar de manera fluida y responder adecuadamente durante una declaración.

Por este motivo, la diligencia fiscal no podrá realizarse mientras persista esta situación. Los médicos siguen controlando de cerca su evolución para determinar cómo continúa su recuperación.