“Le di un besito a mi rodilla, gracias a ella aprendí muchas cosas” Melgarejo contó que graves lesiones le hizo ver la vida de otra manera.

Rodrigo Melgarejo es, sin dudas hína, de esos futbolistas que no se dejan caer por los tropiezos y pruebas que a veces tiende a poner el mundo pelotero. El defensor tricolor, surgido en el Ciclón y autor del gol contra Ameliano, reveló a Crónica que no fue un simple tanto el que convirtió la jornada pasada, sino que fue un premio a nivel personal por la batalla que tuvo que lidiar en los últimos años, ya que se rompió la rodilla derecha en dos oportunidades anga voi.

“Fue uno de mis peores momentos futbolísticamente”, tiró. A su vez avei he’i que “ese proceso que tuve con mi rodilla me hizo ver de otra manera la vida”, agregó. “Le di un cariño, un besito a mi rodilla, gracias a él aprendí muchísimas cosas”, contó sobre su festejo.

“Convertir un gol para mí fue una satisfacción muy grande, después de las lesiones que tuve. La oportunidad que me da el profe Bernay me pone muy contento”, expresó el zaguero.

“Hubo una dedicatoria especial cuando marqué el gol por todo lo que pasé en estos dos años, fue uno de mis peores momentos futbolísticamente, me costó agarrar después ese ritmo en Cerro. Hoy día puedo decir orgulloso que lo superé bastante bien con la ayuda de mi familia, más que nada dedicado a ellos que siempre estuvieron conmigo, mis amigos y por eso le di un cariño, un besito a mi rodilla, gracias a él aprendí muchísimas cosas”, siguió.

Momento en que Melgarejo le da un besito a su rodilla. (Gentileza)

“Dos veces me rompí la rodilla estando en Cerro, 2023, luego al año siguiente volví, después en el 2025 me volví a romper. Hoy día todo eso que pasé y en el momento que estoy hace que esté contento, es lo que venía buscando, tener la continuidad y por suerte se me pudo dar”, explicó.

“Ese proceso que tuve con mi rodilla me hizo ver de otra manera la vida, pasaron muchas cosas. Siempre le agradezco a Dios por ayudarme a superar esto porque para mí fue una alegría inmensa. Todos los que han pasado por esta lesión saben lo que es el día a día, es impresionante lo que te consume mentalmente, siempre se puede y se vuelve mejor. El tiempo de Dios es perfecto”, cerró.