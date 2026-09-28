Libertad sin Lorenzo Melgarejo ante Olimpia El jugador no podrá estar esta noche en el clásico blanco y negro debido a que sufrió una contractura muscular.

Según informaciones que se han conocido en las últimas horas, Lorenzo Melgarejo no estará disponible para el compromiso entre Libertad y Olimpia en la tarde-noche de este lunes en La Huerta, ya que habría sufrido una fuerte contractura muscular de la cual no se pudo recuperar a tiempo.

La ausencia de Melgarejo termina siendo una baja sumamente sensible para el equipo de Nelson Haedo Valdez, el cual se ve obligado a buscar alternativas en ofensiva para afrontar uno de los partidos más esperados de la fecha 12, en el cual además estará en juego la punta del campeonato que en este momento todavía está en manos de Libertad.

Olimpia, de vencer, podría sobrepasar al Guma y hacerse con el liderato del Campeonato Clausura, mientras que si el local logra vencer al Decano, podrá alejarse cada vez más y enfocarse en hacerse con el trofeo.