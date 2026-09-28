(GALERÍA) Loperro fueron a darle una mano solidaria al Locutor Número Dos La ciudadanía de todo el país estuvo presente en el festival “Todos Al Atake por Hugo Javier” que se realizó en Caacupé.

El Parque Recreativo Lagorã de Caacupé sirvió de escenario para la actividad artística solidaria más grande realizada en los últimos tiempos para darle la mano al amigo de todos los artistas, el locutor “Número 2”, Hugo Javier González.

La iniciativa reunió a los artistas nacionales e internacionales y al pueblo paraguayo de los cuatro puntos cardinales que dijeron sí desde el primer momento en la que fue socializada la propuesta por el profe Sergio Fabián González, voz líder de “Los Cinco del Ritmo” y organizador de la propuesta.

Desde muy tempranas horas, el público empezó a llegar para posicionarse para disfrutar del show que inició desde las 10:00 de la mañana.

Pese a ser una de las jornadas más calurosas hasta el momento, con una sensación térmica que orilló los 45 grados al sol, loperro jamás perdieron la paciencia y disfrutaron a full de cada uno de los artistas que subieron al escenario a romper el hielo.

Entre los artistas más destacados podemos citar a Miriam Velázquez, Fer Pérez, Humbertiko, Nadia Portillo, Mily Brítez, Ramonita Vera, Will Fretes, Marilina, Edgar Camarasa, The Fenders, entre otros grandes exponentes de la movida musical paraguaya.

En tanto que los grupos mexicanos Refugio del Amor y Grupo Callao, vinieron desde el norte del continente para decir presente en esta actividad solidaria para ayudar a Hugo Javier.

Ni bien oike el sol, loperro ocuparon los espacios frente al escenario para no perderse ningún detalle de la cita artística y musical.

También se realizó una vaquita karape en el lugar para que las personas que querían seguir aportando para la pronta recuperación del locutor más querido del país.