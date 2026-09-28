Manejó ka’ure, chocó y mató a su hermano que era acompañante Ocurrió en el barrio Santísima Trinidad.

Un irresponsable al volante causó la muerte de su hermano que iba como acompañante.

¡Tragedia familiar provocada por el alcohol! Un chofer irresponsable volcó su camioneta en el barrio Santísima Trinidad y causó la muerte de su propio hermano. El tremendo accidente se registró al bajar el viaducto en la intersección de la ruta PY03 y Acahay, donde la camioneta perdió el control.

Agustín P. G. (48) manejaba su Toyota Land Cruiser a toda velocidad tras haber estado chupando de lo lindo con sus acompañantes. El rodado chocó violentamente contra el cordón de la vereda, voló por los aires y derribó dos postes del tendido eléctrico en su alocada carrera.

En el vuelco catastrófico, su hermano Claudelino P. G. (50) sufrió lesiones gravísimas en la cabeza que terminaron apagando su vida en el Hospital de Trauma. Otro acompañante, Ángel A. (43), también quedó hospitalizado tras quedar atrapado dentro del vehículo volcado sobre la arteria.

Agentes de la comisaría 12ª intervinieron en el sitio y hallaron la camioneta destrozada con varias botellas de cerveza esparcidas en el suelo. Al irresponsable conductor le hicieron la prueba de alcotest en la comisaría y la maquinita arrojó un alarmante resultado de 1,30 mg/l de alcohol.

La fiscala Hermenegilda Cubilla ordenó que el borracho al volante quede guardado entre rejas por homicidio culposo y exposición al peligro.