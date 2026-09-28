Mataron a un ñato en el barrio Santa Ana Ocurrió en 32 Proyectadas y Antequera, Asunción.

Un joven recibió un disparo de arma de fuego, no aguantó y posteriormente falleció. (Foto IA)

Ajuste de cuentas teñido de sangre en el barrio Santa Ana de Asunción. Un joven arriero fue liquidado por la espalda tras una presunta venganza que venía madurando desde hace una semana. La víctima fue identificada como Alexander Daniel P. F., de 29 años, quien no pudo escapar de la muerte.

El sangriento hecho ocurrió a eso de las 20:50 del domingo sobre las calles 32 Proyectadas y Antequera. El muchacho recibió un plomazo mortal en la zona del hombro y corrió desesperado a refugiarse en una vivienda ajena.

Vecinos del lugar lo auxiliaron de urgencia y lo llevaron volando hasta el Hospital de Barrio Obrero para intentar salvarlo. Lamentablemente, los médicos de guardia confirmaron que el joven llegó al nosocomio ya totalmente sin signos de vida.

El comisario Daniel Téllez reveló que el finado tuvo una feroz gresca días atrás en la zona de Quinta Avenida contra un tal “Pocholo”. Los investigadores apuntan a que el escurridizo “Pocholo” le cobró la factura pendiente a balazos y ahora andan tras sus pasos.

La autopsia extraerá el proyectil del cuerpo para peritar el arma y dejar tras las rejas al desalmado criminal.