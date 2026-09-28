Mataron con ensañamiento a una yiyi y otra se salvó de milagro Se investiga el trasfondo del crimen.

¡Misterio y horror a sangre fría sacuden las paredes del camposanto en la tranquila ciudad de Eusebio Ayala! Un escalofriante hallazgo movilizó de urgencia a las fuerzas policiales en las primeras horas de la jornada.

Dos mujeres cayeron heridas por disparos de arma de fuego en pleno patio del cementerio municipal. Una de las víctimas no resistió los balazos recibido directo en la cabeza y murió al toque, la otra pudo resistir y ahora esta en terapia intensiva en el hospital de Caacupé.

Lugareños que escucharon las detonaciones quedaron helados al ver a las dos doñas tendidas sobre el suelo. La víctima fatal fue identificada como Rebeca M. A. (28), quien tenía antecedentes por infracción a la ley de drogas. Por su parte, la herida es Carolina Raquel A. (32), quien sigue luchando por su vida.

La escena fue acordonada al toque por agentes de la comisaría local para preservar cualquier pista. Hasta el momento se desconocen las identidades de las involucradas y cómo fueron a parar allí.

Según informe de la Dirección de Policía de Cordillera, ambas participaron de una jineteada en la compañía Jaula Kue y al finalizar se dirigieron a su vivienda a bordo de una moto. A dos cuadras de llegar a la casa fueron interceptados por 3 ñatos con chalecos a bordo de una camioneta Toyota Fortuner, color blanco.

Vecinos manifestaron que conversaron brevemente con las víctimas, mientras el conductor realizaba una llamada, para luego dejar abandonado su biciclo y subirlas a la camioneta. Posteriormente a las 06:45 reportaron dos cuerpos tendidos en el cementerio municipal del barrio San Roque.

Actuaron con ensañamiento

La fiscala del caso, Norma Salinas, mencionó que “la víctima fatal tiene múltiples disparos en el rostro y también una herida de arma blanca profunda en el cráneo. Hubo demasiado ensañamiento, eso es categórico. Demasiados disparos, inclusive en el brazo le dispararon”.

Por su parte, la que se encuentra internada en el hospital “recibió un disparo con entrada y salida en el cráneo, se salvó de milagro”.