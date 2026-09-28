Monseñor Gabriel Escobar es el nuevo obispo auxiliar de Asunción Con mucha emoción y con la misión de caminar más cerca de la gente, monseñor Gabriel Escobar, de 55 años, asumió como nuevo obispo auxiliar de Asunci…

Gabriel Escobar inicia su servicio episcopal luego de una larga estadía en el Chaco paraguayo.

Con mucha emoción y con la misión de caminar más cerca de la gente, monseñor Gabriel Escobar, de 55 años, asumió como nuevo obispo auxiliar de Asunción. La ceremonia se realizó en la Catedral Metropolitana, donde recibió el nuevo desafío tras 13 años de servicio pastoral en el Chaco paraguayo.

Escobar fue designado por el papa León XIV para ocupar un cargo que estuvo 26 años vacante. En su mensaje, recordó con cariño su experiencia en el Chaco, al que calificó como una tierra “misionera, sufrida y necesitada”.

El nuevo obispo dejó claro que no quiere quedarse detrás de un escritorio. “No quiero ser un administrador de oficinas, quiero estar cerca de la gente”, expresó, reafirmando su compromiso de escuchar y acompañar a las comunidades.

También habló de problemas que afectan a muchas familias, como las necesidades de los bañados, la situación de los pueblos indígenas, el abandono de los adultos mayores, la falta de oportunidades para los jóvenes y las dificultades del transporte público.

Escobar pidió no mirar de lejos el sufrimiento de la gente y anunció que buscará tener parroquias abiertas y una Iglesia más cercana.

Ahora acompañará al cardenal Adalberto Martínez en las tareas pastorales y administrativas de la Arquidiócesis de Asunción, con la posibilidad de ejercer como vicario general.