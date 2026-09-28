Ñato fue degollado con una botella de vidrio rota El hombre murió desangrado por una feroz lesión en la carótida.

Ronda de tragos terminó en tragedia y muerte en la compañía Maramburé de Luque. Un arriero de 33 años fue degollado con un pico de botella rota tras compartir bebidas en una canchita. La víctima fue identificada como Fernando Paul M. F., quien volvía a su casa cuando fue atacado.

El principal sospechoso de la sangrienta agresión es Adrián Baudelio O. D., de 31 años. El malnacido lo interceptó en una calle oscura y le clavó el vidrio directamente en la yugular. Ambos eran exconvictos, que habían sido compañeros de celda en la cárcel.

El joven fue llevado volando al Hospital General de Luque, donde los médicos intentaron salvarlo sin éxito. La doña de guardia confirmó que el muchacho murió desangrado por la feroz lesión en la carótida.

La Policía y Criminalística levantaron del sitio el cuello de la botella con sangre y una remera ensangrentada. El fiscal Jorge Escobar tomó intervención en la causa y entregó el cuerpo a los familiares deshechos en llanto. Los uniformados buscan intensamente al presunto asesino que ya está acorralado y con pedido de captura.