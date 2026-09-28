[VIDEO] Nestorló hizo retumbar el Anfi: “De a poquito estamos logrando mover el avispero con nuestra música paraguaya” “Único realmente”, dijo con mucha emoción y satisfacción luego del épico espectáculo que regaló Nestorló en el Anfi José Asunción Flores. El rollo co…

“Único realmente”, dijo con mucha emoción y satisfacción luego del épico espectáculo que regaló Nestorló en el Anfi José Asunción Flores. El rollo coreó, lloró, bailó y saltó con sus canciones. “Hermoso todo. Realmente increíble poder sentir y vivir lo que vivimos. Ver a tanta gente abrazar nuestra música, nuestra danza”, dijo en charla con Crónica el cantante.

“Se sintió muy lindo. De a poquito estamos logrando mover un poco el avispero con nuestra música paraguaya, con composiciones. No es, ni fue fácil. Pero de a poquito lo vamos logrando, lo de ayer es una muestra de eso y nos llena de energía para continuar. Es el camino correcto”, he´i el que con su letra de “Mamama” se adueñó de San Bernardino para hacer retumbar esta melodía.

En más de una canción las manos revoloteaban al aire, los ojos cerrados y la euforia de cantar las canciones de Nestorló hicieron sentir al rollo la paraguayidad en su máxima expresión.