Paolorroso esperanzado con lo que vio en los Odesur El coordinador de inferiores de la APF valoró el logró obtenido por la Albirroja Sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, alcanzando la medalla de oro ante la local Argentina.

Elvio Paolorosso, coordinador de Inferiores de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en conversación con el programa Fútbol a lo Grande, señaló y resaltó que la tradicional garra guaraní ahora está acompañada de otros recursos futbolísticos y celebró el cambio de la identidad que vio en la Selección Sub 20 que ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur el pasado viernes.

“Paraguay suele tener la característica de la garra y de la entrega, pero esta Selección Sub 20 de Antolín demostró que se puede jugar y ser protagonista. No solo tenemos la garra de siempre, ahora tenemos personalidad y buen juego. Eso es auspicioso para el futuro”, añadió el coordinador.

Paolorosso también se refirió a la relación que tiene con Gustavo Alfaro, DT de la Selección Absoluta, y a la estructura de juveniles de la APF. “Alfaro sabe desde el primer minuto que llegó a Paraguay que tiene toda la estructura de Inferiores de la Selección para utilizar. Lo que él me pida, lo va a tener a disposición”.

De cara a lo que viene, adelantó que ya se está trabajando en la planificación de los próximos compromisos internacionales, manifestando que “Conmebol todavía no definió las sedes de los Sudamericanos Sub 20 y Sub 17 del año próximo. Igual nosotros ya tenemos todo planificado, con los amistosos que vamos a ir teniendo”.