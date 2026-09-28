¡Por fin tienen su casita! 60 familias de Coronel Oviedo recibieron las llaves de su nuevo hogar Después de años de esperar y soñar con tener un techo propio, 60 familias de la colonia San Blas, de Coronel Oviedo, finalmente recibieron las llaves…

Familias de Coronel Oviedo recibieron las llaves de su casa propia.

Después de años de esperar y soñar con tener un techo propio, 60 familias de la colonia San Blas, de Coronel Oviedo, finalmente recibieron las llaves de sus nuevas casas.

El acto estuvo encabezado por el vicepresidente Pedro Alliana y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quienes entregaron oficialmente las viviendas a los felices beneficiarios.

Las viviendas fueron construidas mediante el programa Fonavis, con una inversión aproximada de 5.300 millones de guaraníes, permitiendo que varias familias puedan dejar atrás el alquiler y empezar una nueva etapa con la tranquilidad de contar con un hogar propio.

Durante la entrega también estuvieron presentes autoridades locales y departamentales, entre ellas el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto.

Para las familias beneficiadas, el momento tuvo un significado especial. No se trató simplemente de recibir una llave, sino de abrir la puerta a un sueño que durante mucho tiempo parecía lejano.

La entrega forma parte de las acciones destinadas a facilitar el acceso a viviendas sociales para familias que necesitan una oportunidad para cumplir el sueño de la casa propia.