¡Sincericidio! Tiktokera dijo que sabía que iba a terminar sí o sí ndaje Blanqui Barreto estuvo inteactuando con sus seguidores en Instagram y contó que sabía que no iba a durar mucho su relación con Guille Paredes.

Loperro siguen dándole manija a la separación de la creadora de contenidos Blanqui Barreto y su exchuli Guille Paredes.

Blanqui habilitó kuri la famosa cajita de preguntan en Instagram para interactuar con sus seguidores de las redes sociales y una de las preguntas que le hicieron, hizo que la creadora digital se tome su tiempo para contestarle al preguntón.

“Bueno, todas las preguntas se resume en esto: ¿No le extrañas a y no le extrañas a y la verdad le soy sincera? Calculo que no, ¿por qué?, porque no estoy sola, nunca estoy sola, siempre estoy en mi trabajo, haciendo uñas en el programa, con mis amigos, en casa con los mellis, con Camila, no estoy sola y no pienso en eso”, tiró Blanqui en un material compartido en su historia de Instagram.

Luego explicó que por eso no le afectó la funada mundial que recibió en las redes luego de saberse la separación de la pareja. “Yo sé que otra persona si estuviera en mi lugar, iba a desactivar todas sus redes, se iba a esconder, calculo que es por eso, porque no estoy sola, nda che añoi nunca, por eso no me agarró la añoranza”, tiró.

“Yo sabía lo que eso iba a terminar tarde o temprano. Por eso yo siempre le decía a ustedes, disfruten el momento, ah en el momento, sean felices en el momento. Y así”, gatilló finalmente.