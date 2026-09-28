Suba del combustible: el golpe a la canasta básica no llega de una he’i El aumento del precio de los combustibles no significa que mañana nomás todos los productos del súper vayan a subir de precio. Así explicó Gustavo Le…

Precios en los productos del súper no van a subir de una ndaje. (magnific.com)

El aumento del precio de los combustibles no significa que mañana nomás todos los productos del súper vayan a subir de precio. Así explicó Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), al señalar que los cambios no llegan automáticamente a las góndolas.

Según Lezcano, los supermercados dependen de los precios que reciben de sus proveedores e importadores. Por eso, primero hay que ver si suben los costos de transporte y logística y cuánto terminan trasladando las empresas a los productos.

También explicó en comunicación con Tribu Nativa por la 650 AM, que algunas firmas trabajan con transportistas tercerizados, mientras que otras tienen su propia flota. En cada caso deberán analizar sus costos antes de decidir si corresponde ajustar los precios.

Además, la fuerte competencia entre supermercados hace que nadie quiera apurarse a subir los precios, porque el cliente hoy compara y busca dónde comprar más barato.

Sobre las diferencias que a veces aparecen entre el precio del cartel y el que finalmente figura en caja, Lezcano dijo que pueden deberse a las numerosas promociones. El sistema cambia los precios automáticamente, pero puede pasar que alguien se olvide de sacar el cartel viejo y ahí aparece la confusión.

En cuanto a los precios frente a otros países de la región, sostuvo que Paraguay sigue siendo competitivo y afirmó que Argentina, Chile y Uruguay tienen precios más altos en varios productos.

También habló del dólar y de las remesas. Explicó que cuando baja el tipo de cambio, quienes reciben dinero desde el exterior terminan teniendo menos guaraníes en el bolsillo, por lo que el consumidor se vuelve más cuidadoso y piensa dos veces antes de gastar.