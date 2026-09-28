¡Ternura total! Hijito de Nadia orrecorré las calles por inicio de Halloween en yanquilandia Marquito se vistió de Bob Esponja y salió a recorrer las casas de sus vecinos con su mamá.

La temporada “jagüilin” ya empezó en yanquilandia y Marquito, el hijo de la bella Nadia Ferreira lo sabe.

La bellura compartió en su historia de Instagram las primeras fotos de la temporada de Halloween, donde se le ve a su hijo disfrutando de la actividad disfrazado de “Bob Esponja”.

“Empezó la temporada preferida de Quito”, escribió Nadia, acompañado de varias fotografías e imágenes de videos, donde se lo ve al niñito recorriendo de la mano de su mamá por las calles de Miami, en el primer recorrido de la temporada del tradicional Día de Brujas.

Cabe destacar que esta fiesta empieza semanas antes del 31 de octubre, con fiestas de disfraces, recorridos de niños solicitando dulces o sino katu atajate Catalina, bromas pesadas al jopylo de dulces.