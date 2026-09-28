Triplete épico de Valencia para remontada de Boca El Xeneize se encontraba cayendo 0-2 ante Racing pero la genial actuación del ecuatoriano hizo que lo diera de vuelta de manera poco creíble.

El día de ayer domingo, en el “Gigante de Arroyito” de Rosario Central, Boca Juniors y Racing Club chocaban por los cuartos de final de la Copa Argentina, con el equipo de la rivera logrando una increíble remontada de 3-2 luego de estar abajo en el marcador por 0-2, siendo figura absoluta el delantero ecuatoriano Enner Valencia.

Este se mandó un triplete que hizo que, gracias a él, el Xeneize se lleve una victoria fundamental de cara a su aspiración de ganar el torneo. Valencia ha sido una de las nuevas incorporaciones de Boca para este segundo semestre de 2026, y se justificó de manera superlativa con el partido de ayer domingo.

El compatriota Ángel Romero estuvo en el banco de suplentes de Boca Juniors pero no ingresó. Misma suerte corrió el ex Cerro Porteño Matías Pérez que tras ser criticado por sus flojas presentaciones fue relegado del equipo titular.

El plantel de la rivera mantiene de esta manera viva la ilusión de lograr el triplete: Copa Sudamericana, Copa Argentina y Torneo Clausura, mientras que en semifinales se medirá con Banfield, que se impuso en el primer cruce de estos cuartos de final por penaltis ante Deportivo Riestra por 7-6 luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.