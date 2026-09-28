Un poli y una yiyi ñandereja tras choque frontal Una camioneta chocó contra un ómnibus en Benjamín Aceval.

Siniestro fatal se cobró dos vidas tras un horrendo choque de frente contra un colectivo en el Chaco paraguayo. El aparatoso percance ocurrió en la madrugada de este lunes sobre el kilómetro 134 de la ruta PY09, en Benjamín Aceval.

Una camioneta que volaba con destino a Asunción terminó estrellándose de lleno contra la parte delantera de un ómnibus. A raíz del impacto brutal, fallecieron dos ocupantes del rodado menor, entre ellos un uniformado de la Agrupación Especializada.

Los finados fueron identificados como el suboficial Néstor Damián G. (37) y la doña Bernarda M. de Vera. Otros dos acompañantes, Antonio G. y Claudio V., quedaron con graves heridas y fueron llevados al hospital de Villa Hayes.

El chofer del colectivo, Édgar Antonio F. (42), milagrosamente zafó sin mayores lesiones tras el tremendo encontronazo. Al conductor del bus le practicaron la prueba de alcotest en el sitio y el resultado dio negativo de manera categórica.

Agentes policiales y peritos cayeron al lugar del siniestro para tratar de entender cómo cuernos se dio la tremenda colisión.