Uruguay y su primera victoria con Forlán Los charrúas derrotaron a Corea del Sur y por goleada en el primer resultado positivo desde que el ex referente de la celeste asumió en el banco.

Uruguay tuvo este pasado fin de semana su segundo partido con el ex jugador Diego Forlán como DT, y en esta ocasión sí pudo vencer, derrotando y con una contundente goleada de 1-4 a Corea del Sur, uno de los seleccionados de mayor renombre de la zona asiática junto a Japón.

Cabe señalar que la celeste no había ganado ni un solo partido en este año, con cuatro empates y dos derrotas durante 2026. Su última victoria se remontaba más allá, hasta hace ocho encuentros, cuando se impuso a Uzbekistán por 1-2 hace casi un año, un 13 de octubre de 2025.

Los charrúas se encuentran en plena etapa de reconstrucción, luego de una Copa del Mundo sumamente decepcionante, en la cual terminaron eliminados en la fase de grupos, incluso con el hecho de que también clasificaron los mejores terceros. Esto desató la salida de Marcelo Bielsa como DT, el cual terminó bastante peleado con los jugadores, siendo designado Diego Forlán como su reemplazo.