Va a arder “La Huerta” con el “blanco y negro” Libertad y Olimpia se verán las caras en lo que promete ser un partidazo.

La pelota vuelve a rodar y el fútbol paraguayo se prepara para uno de esos partidos que nadie quiere perderse. Libertad recibe la visita Olimpia desde las 19:15, en “La Huerta”, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en una nueva edición del clásico blanco y que pone cara a cara al líder frente al principal escolta.

El Gumarelo, dueño de casa y puntero del campeonato, quiere hacer pesar su localía para mantenerse arriba, mientras que el Decano llega con el pecho inflado luego de golear 3-0 a San Lorenzo y quedar prendido en la lucha por la cima. La victoria dejó a la Franja en la zona alta y ahora tendrá una verdadera prueba de fuego ante el puntero.

El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez buscará repetir la contundencia mostrada en su última presentación. Sin embargo, tendrá que afrontar el clásico sin Gastón Olveira, convocado a la selección paraguaya para los amistosos de esta Fecha FIFA. Su lugar en el arco será ocupado por el uruguayo Sebastián Lentinelly.

Además, existe expectativa por Eduardo Delmás. El joven atacante regresa al plantel después de conquistar la medalla de oro con Paraguay en los Juegos Odesur 2026 y su presencia ante el Gumarelo todavía está en duda.

Del otro lado, Libertad buscará imponer condiciones en su casa y defender la punta, sin Alan Benítez, también con la Albirroja en Estados Unidos y con ganas de repetir la victoria de la primera rueda. El escenario está preparado: lunes, feriado, “La Huerta” y dos grandes frente a frente.

Por la condena o seguir viviendo

San Lorenzo y Recoleta se preparan para abrir la jornada futbolera del lunes con un choque que promete pierna fuerte, emociones y mucha necesidad de sumar. El Rayadito recibirá al “Canario” desde las 16:30 h, en el estadio “Günther Vogel”, por la fecha 12 del torneo Clausura, con el único objetivo de ganar o ganar para seguir respirando una semana más en Primera División.

El Rayadito sabe que una derrota lo condena al descenso y no habrá vuelta atrás. Con este panorama poco alentador, pero con el ánimo levantado tras la victoria en Copa Paraguay a mitad de semana, San Lorenzo saldrá a buscar su primer triunfo en el certamen.

Enfrente tendrá a un Recoleta que llega con la misión de levantar vuelo y cambiar la historia después de cerrar la primera rueda con una derrota 1-0 ante Sportivo Luqueño. El “Canario” también necesita la victoria para cortar con la mala racha de resultados y comenzar a sumar para salir de la parte baja de la tabla.