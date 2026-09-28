[VIDEO] Mirana un poco la actividad que realizó Dallys con su hija India La periodista Dallys Ferreira y su hijita India participaron de una actividad ecológica este fin de semana en la ciudad de Capiatá.

Mientras loperro eligieron pasar al borde de la pileta, la playa u otra actividad recreativa, la comunicadora acudió al llamado de la comunidad capiateña para limpiar de basuras el cause del arroyo Capiata.

India, la hijita de Dallys, no se separó ni un rato de su mamá y se metió avei en el borde del cauce hidríco para retirar la tremenda cantidad de basura acumulada en el sitio a consecuencia de la falta de conciencia de las personas que arrojan desperdicios a los raudales en los días de lluvia, que va a parar finalmente a las aguas del arroyito capiateño.

Dallys compartió la experiencia ecológica en sus redes sociales buscando concienciar avei a la ciudadanía sobre la importancia de mantener el entorno natural sin contaminación.

“Una experiencia inolvidable vivimos con mi familia y la comunidad de Capiatá, nos propusimos limpiar un arroyo. Limpiar el arroyo de Capiatá no fue tarea fácil, pero ver el compromiso y la entrega de todos los voluntarios me motivó a sumarme, junto a mi pequeña India y aprovechar la oportunidad de demostrarle a mi hija que el amor a nuestro país va más allá de saber de nuestra historia, sino que además es necesario el compromiso y la acción para hacer de Paraguay un lugar mejor”, escribió Dallys en sus redes sociales, acompañando al posteo varias fotografías y videos de la actividad que reunió a una gran parte de la comuna local avei que acudió al llamado solidario.