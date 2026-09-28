[VIDEO] ¡Santo remedio! El Koala tiró tips sanitarios para loperro El muchachón compartió los procedimientos caseros que las mamás sí o sí le hacían a loperro ndaje.

El creador de contenidos Daniel Segovia, conocido avei como “El Koala” en las redes sociales compartió un material súper simpático, hablando sobre los famosos remedios del mboriahú, sin el ánimo de ofender ni mucho menos, solamente dar esos factos verdaderos de loperro en su día a día avei.

“Voy a hablar de los remedios que solo usamos la gente mboriahú verdad, hay millones de pohã paraguayo. Cuando a la criatura delmboriahú le sale todo sarpullido, adivinen que le trae, ¡araza ro’gue!, hierve ese y con ese le baña a la criatura.

Cuando se engripa katu, hay un tipo grasa de carpincho con miel de abeja y limón, creo, no sé qué es lo es, en el Mercado 4 se vende sí o sí ese para que para esos mita’í que tienen asma o ty syry, ese santo remedio, grasa de carpincho”, gatilló de entrada El Koala.

Upei continuó con los remedios, “cuando sos adolescente y te sale todo barrito (acné) no te vas al dermatólogo, te pones pasta dental por tu frente y eso te va a curar. Y otro, ¿te duele el estómago?, preparate para el jaguarete ka’a y hay otro que no me acuerdo, una vez mamá me hizo poner diario en la panza con harina, una especie de mezcla tipo tortilla y se pega si tenés esa enfermedad y si no se pega, no tenés la enfermedad que ya ni me acuerdo cómo se llama”.

“Erekoro akanundú, herví ysypo y tomas, y este me contó mi suegra: si te sale hongo por tu pie, ekuaru hese y ekueraitema. También casi casi me olvidé de este remedio, si te duele al costado o atrás del cuello, adivinen cual es el mejor remedio del mboriahu, por supuesto, pasale todo cigarrillo por todo el cuello y santo remedio, ekueraitema”.