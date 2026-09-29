¡A preparar el paraguas! Martes con tormentas, lluvia y yvytu hatã ☔ Setiembre se va despidiendo y no con flores, si no con calorazo y amenaza de tormentas fuertes. Desde las primeras horas de la mañana ya comenzaron a…

Setiembre se va despidiendo y no con flores, si no con calorazo y amenaza de tormentas fuertes. Desde las primeras horas de la mañana ya comenzaron a aparecer núcleos de tormentas que avanzan hacia distintas zonas del país.

Meteorología anuncia lluvias de entre 20 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos podría llover todavía más. A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y una alta posibilidad de granizadas de manera puntual.

El aviso especial afecta inicialmente a Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, el centro y sur de Alto Paraná y Ñeembucú.

La inestabilidad podría seguir hasta mañana, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos.

Eso sí, el calor no piensa rendirse. En el norte del país las máximas podrían llegar nuevamente a los 40 °C, mientras que en otras zonas rondarían entre 29 y 35 °C.

Pero después del temporal viene el alivio. Los vientos cambiarán al sur y traerán aire más fresco, haciendo que las temperaturas bajen en los próximos días, con mínimas de 14 a 18 °C y máximas por debajo de los 30 °C.