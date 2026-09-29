Brasil se vengó de Australia y lo goleó

Australia recibió este martes por la mañana (hora paraguaya) a Brasil en el Suncorp Stadium ubicado en la ciudad de Brisbane, ubicada en el país oceánico, en el segundo partido amistoso que ambos disputaron luego de que cuatro días antes chocaran en la localidad, también australiana, de Townsville.
La canarinha fue contundente en esta ocasión, a diferencia del primer encuentro que acabó 1-1, y venció a los locales con una goleada sumamente clara de 2-4. Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinicius fueron los responsables de marcar para los sudamericanos, mientras que Circatte y Metcalfe descontaron para los “canguros”.
El triunfo permite a Brasil cerrar estos dos amistosos australianos con una victoria y un empate y ofrece a Ancelotti nuevas pistas para construir una selección todavía en proceso de renovación.