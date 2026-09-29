Campeones puretes de la sub 20 nacieron en el semillero del CARDIF El oro de ODESUR se construyó avei desde las formativas.

La sele sub 20 que recientemente conquistó la medalla de oro en los Juegos de ODESUR. (Foto @Albirroja)

La medalla de oro conquistada por la Selección Paraguaya Sub 20 en los XIII Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026 vuelve a poner en primer plano una realidad que se construye mucho antes de llegar a la Selección: el trabajo sostenido en las divisiones formativas.

La Albirroja Sub 20 se consagró kuri campeona de los Juegos ODESUR tras superar por la vía de los penales en la final, a la sele de Argentina. El equipo de Antolín Alcaraz completó, además, una campaña invicta, con tres victorias y dos empates.

Entre los protagonistas de esta conquista hay cinco futbolistas que forman parte del semillero del Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF), proyecto impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol para fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes talentos paraguayos, estuvieron Mauro Coronel (Nacional), Mateo Giménez (GuaraníO), Giovanni Gómez, (Guaraní), Lucas Montiel (Rubio Ñu) y Junior Gamarra (Trinidense)

Más de 2.000 peloteritos

El CARDIF fue inaugurado en abril de 2024 y constituye uno de los proyectos estratégicos de la APF para potenciar el fútbol desde sus bases. El complejo cuenta con infraestructura especializada y una metodología de formación integral que contempla siete ejes: capacitación, desarrollo técnico-táctico, área médica, nutrición, preparación física, acompañamiento psicológico e infraestructura.

Actualmente, alrededor de 2.000 futbolistas utilizan diariamente sus instalaciones junto a sus equipos de trabajo, consolidando al CARDIF como un espacio central para el desarrollo del fútbol formativo paraguayo.

El impacto del proyecto también ha trascendido las fronteras. En 2026, la APF recibió el Premio Oro de los FIFA Forward Awards - Edición Américas, reconocimiento otorgado al CARDIF por su contribución al desarrollo sostenible del fútbol y por el impacto de su infraestructura y metodología en el fútbol formativo.