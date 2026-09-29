Carlos Rejala pide que Cerro se deshaga de los paquetes El ex candidato a la presidencia del Ciclón pide que los jugadores “paquetazos” dejen de tener oportunidades y que se apueste por los chicos de la casa.

La dura derrota sufrida por Cerro Porteño el pasado sábado a manos de Trinidense, nuevamente sufriendo una remontada como en la primera rueda, desató la furia y la indignación de numerosos hinchas azulgranas, entre ellos el propio ex candidato a la presidencia Carlos Rejala, aunque cabe aclarar que sus palabras no fueron necesariamente en contra de la dirigencia actual.

En comunicación con el programa Fútbol a lo Grande, el otrora postulante manifestó “Mi apoyo total a toda la directiva encabezada por Blas Reguera, por más de que los hinchas me peguen, 90% paquetazos afuera, rescisiones de contratos, cortar cabezas y las contrataciones tres o cuatro, máximos cuatro de jerarquía, una columna vertebral y el resto de los jugadores que sean los pibes que empiecen a correr, a foguearse”.

Afirmó que la tan ansiada “poda”, pedida por muchos hinchas azulgranas desde hace tiempo, “se tenía que hacer desde el inicio de este año. Sé que los dirigentes se encontraron con muchos adelantos de premios de la Libertadores, de palcos, de sponsors, acuerdos vía jugadores. Creo que se encontraron con algo mucho peor de lo que se creía. Yo estaba consciente de eso”.

Más allá de esto, Rejala si criticó en la cuestión de las contrataciones a la dirigencia, diciendo “si bien algo que se puede mirar, no digo ni objetar, son las contrataciones que se hizo. Quiere decir que había recursos para hacer esas contrataciones. Siempre dije que toda contratación debería ser con gente altamente profesional. No voy a hablar del profe Ariel Holan porque no lo conocí antes de que pise Cerro Porteño. Pero me pareció extraño que decida las contrataciones de Cerro Porteño”.

Agregó que “esto (las contrataciones) tenía que haberlo hecho gente profesional, altamente capacitada en scouting, en CEO, en dirigencia, en carpeta, en tiempo. Nos paseamos con (Juan José) Zapag por 15 años trayendo refuerzos que estaban en camilla y lamentablemente pasó de nuevo. Quiero darles ese voto de confianza el año que viene”.