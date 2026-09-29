Celos casi provocan una masacre en Pedro Juan Exconcubino de una yiyi atacó con kyse al actual mientras dormía.

Un hombre terminó en estado grave tras recibir una cuchillada directa al pecho a eso de las 03:00 de la madrugada. La víctima fue identificada como Roberto Manuel A. R. (40), quien descansaba plácidamente en la sala.

El supuesto atacante es Cristhian P. L. (34), exconcubino de la dueña de la vivienda, Andresa C. (28). El agresor cayó de sorpresa, vio al arriero durmiendo, montó en cólera y agarró un filoso cuchillo de la heladera. Sin mediar palabra, el celoso le clavó el puñal en pleno tórax, dejando al arriero bañado en su propia sangre.

La víctima intentó huir desesperadamente para salvar su vida, pero cayó desplomada en un pasillo de la casa. Agentes de la Comisaría 3.ª llegaron tras una llamada al 911 y trasladaron volando al herido hasta el Hospital Regional.

La doctora de guardia le diagnosticó un cuadro grave de hemoneumotórax y el hombre quedó bajo estricta observación. La fiscala Sandra Díaz y los agentes de Investigación ya buscan al celoso que huyó corriendo hacia la oscuridad.