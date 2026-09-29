¡Chiaaa! La FIFA denuncia que la UEFA le acosa La matriz del fútbol mundial rechazó un pedido de pruebas por parte de la entidad pelotera de Europa, y argumentó que esta hace todo “de mala fe y con fines de acoso”.

La FIFA ha decidido oponerse de manera tajante a la moción presentada por la UEFA ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) con el objetivo de obtener pruebas referentes al polémico proyecto de crear la FIFA FORWARD ENTERPRISE (FFE), el cual fue rechazado de manera masiva en su momento.

La matriz del fútbol mundial ha ido tan lejos como para acusar a la entidad rectora del balompié europeo de actuar “de mala fe y con fines de acoso”, negando que lo haga “por una necesidad legítima de obtener pruebas”.

Según la FIFA, en un escrito que presentó ante el Distrito Sur de Florida, la UEFA tendría la intención de llevar a cabo una “campaña de desinformación en un intento de influir en la campaña presidencial de la FIFA y de difundir falsedades a los medios de comunicación, como que la entidad vendía torneos, para favorecer sus propios objetivos”.