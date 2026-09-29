De Arrascaeta será operado a dos semanas de las semis de la Copa La figura uruguaya del Flamengo se lesionó durante el partido con su Selección y será sometido a una intervención dos semanas antes de las semifinales de la Libertadores.

Giorgian De Arrascaeta disputó con la Selección de Uruguay el amistoso en la que esta chocó ante Corea del Sur, venciéndola con el creativo siendo de sus principales figuras. No obstante, no todas fueron buenas noticias, ya que durante el juego, la estrella charrúa del Flamengo terminó con una fractura en la muñeca.

De acuerdo con el informe médico del equipo de Río de Janeiro, liderado por el Dr. Fernando Sassaki, los exámenes confirmaron una fractura en la muñeca izquierda que exige cirugía. “El jugador regresará a Brasil, donde será revisado antes del procedimiento e iniciará el proceso de recuperación”, informaron desde el Flamengo.

La institución no especificó cuántas semanas necesitará De Arrascaeta para recuperarse, ni tampoco si su alineación estaría en duda para el partido del 15 de octubre en que el conjunto brasileño visitará a Estudiantes de La Plata en la ida de las semifinales de la Libertadores. El partido de vuelta se jugará el día 22 en Río de Janeiro.

Arrascaeta fue de los jugadores más destacados en el equipo con el que Flamengo conquistó el título de la Libertadores el año pasado, derrotando en la final a Palmeiras. Este año ya suma cuatro goles y una asistencia en la competición.