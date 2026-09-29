¡Jeyma! Lapa de Orlando Gill le trozó en redes a los charlatanes Meli Ávalos envió un mensaje a los que buscan “colgarse” de la fama de su mena ndaje.

¡Juepete! Meli Ávalos, la esposa de pelotero de la Albirroja Orlando Gill se descargó en redes sociales con las personas que ahora se quieren “colgar” de su mena ndaje.

La doña publicó un mensaje en su historia de Instagram un “atento” mensaje contra los que dicen a los cuatro vientos que el futbolista llegó a dónde está ahora gracias a ellos supuestamente, según el posteo de la lapa del arquero, actualmente jugando en el Lille de Francia.

“Hablar y mentir es gratis!! Hoy todos se cuelgan de lo que uno logró solo, hoy todos son su descubridor y colaborador. Cuando yo le defiendo a mi familia hago porque quiero y puedo”, escribió Melissa.

Luego advirtió a los “charlatanes” que no se va a callar nunca voi cuando mienten, según ella, “ Pueden decirme loca, charlatana o todo lo que se les ocurra Pero siempre voy a hacerlo y más cuando mienten!! De mi pueden decir miles de cosas, pero nadie extraño a nosotros sabe como realmente soy”.“Lastimosamente las personas sinceras nunca caemos bien, estamos acostumbrados a un mundo machista donde la mujer no puede opinar ni hacer cosas que la sociedad crea que está mal”, gatilló en seco la doña.

Y finalmente omoi que demasiado se nota que le envidian a su mena, “a veces admitir que envidiamos al prójimo no está tan mal como parece, así pueden trabajar en esa parte de sus vidas”, escribió finalmente en sus redes sociales.