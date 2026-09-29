Fin de semana y feriado dejaron más de 500 pacientes en el Hospital de Trauma El Hospital de Trauma no tuvo descanso durante el fin de semana puku. Entre el sábado 26 y el lunes 28 de setiembre se atendió a 516 personas por dis…

Más de 500 pacientes fueron atendidos en el Hospital de Traumas durante el fin de semana puku.

El Hospital de Trauma no tuvo descanso durante el fin de semana puku. Entre el sábado 26 y el lunes 28 de setiembre se atendió a 516 personas por distintos tipos de accidentes y lesiones, los profesionales no tuvieron descanso durante los tres días.

Del total, 94 personas llegaron luego de sufrir accidentes de tránsito y 86 de esos casos eran motociclista, lo que representa el 91% de los siniestros viales atendidos.

Las caídas también estuvieron entre los principales motivos de consulta, con 149 casos registrados durante estas jornadas.

El sábado fueron atendidas 168 personas, el domingo 164 y el lunes 28, feriado, la cifra subió a 184 pacientes.

Además, los médicos atendieron casos de agresiones, accidentes deportivos, intoxicaciones, lesiones autoinfligidas y otros tipos de traumatismos.

La actividad quirúrgica tampoco paró. En estos tres días se realizaron 34 cirugías de urgencia, además de otras 15 intervenciones que ya estaban programadas.

Entre los accidentes en moto, las autoridades también pusieron la lupa sobre el uso del casco: el 46% de los pacientes involucrados tenían puestos la protección, mientras que el 45% no lo utilizaba casco.

El balance dejó además dos personas fallecidas, una de ellas como consecuencia de un accidente en moto, según informaron desde el centro asistencial.