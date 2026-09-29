Fiscala aclara que aún no hay detenidos por el crimen de Eusebio Ayala

En prosecución a la investigación por terrible crimen de Eusebio Ayala, que involucró a dos yiyis, una asesinada y la otra que continúa luchando por su vida, la fiscala Norma Salinas en conversación con radio Ñandutí, aclaró que todavía no hay aprehendidos ni detenidos por el crimen de Rebeca M. A. (28).

La misma omombe’u que “hay dos personas que fueron a declarar en calidad de testigos del hecho, uno de ellos aclaró que sí había visto la pelea ahí en la jineteada, contradiciéndose en lo que había dicho primeramente a la policía. Ninguno de los dos está detenido, solo fueron a declarar”, explicó la agente fiscal.

Avei adelantó que “estamos realizando varias gestiones y tendremos novedades el día de mañana, todavía no podemos dar detalles al respecto pero vamos a llegar a los responsables de este crimen. El trasfondo del hecho es un feminicidio, de eso no hay duda, no tenemos informaciones de un tinte de narcotráfico”.