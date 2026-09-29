Haedo cuestionó la expulsión de Campuzano El DT Gumarelo criticó duramente al árbitro por la tarjeta roja contra su jugador ayer ante Olimpia, el cual terminó venciendo y tomando la punta de manos de Libertad.

Luego de la victoria de 0-1 de Olimpia en la noche de ayer ante Libertad, con este último siendo local en La Huerta, el DT de los de Tuyucuá, Nelson Haedo Valdez, habló en conferencia de prensa acerca de una jugada que fue central en el desarrollo del partido, la cual fue la expulsión de su jugador Álvaro Campuzano.

El ex albirrojo señaló que existe una falta de paridad de criterio por parte de los árbitros, diciendo que “lo que vi es que Campu en ningún momento lo vio a él y la verdad que lo agarra. Lo agarra en la cabeza. Pero sabemos cómo es Richard, felicitarle porque siempre es muy inteligente. Creo que cuando a nosotros nos pasó así, que se le rompió la boca a nuestro jugador, dijeron que el jugador se fue a chocar con el brazo del rival. También se puede decir, pero bueno, ¿quién soy yo?”

Durante la conferencia, el DT terminó pidiendo a los jueces reunirse y ponerse de acuerdo con las reglas de juego, afirmando que en algunos pasajes del partido recibían cierta explicación sobre las determinaciones, pero luego se tomaban otras decisiones.