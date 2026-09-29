¡Hakuuuu! Tras 74 años se batió récord histórico de calor en el país El hecho ocurrió durante el fin de semana último.

El calor demoníaco derrite al Paraguay y bate récords históricos que estaban intactos desde hace 74 años. El fin de semana del 27 y 28 de septiembre la masa de aire caldeado transformó a todo el país en un verdadero horno.

Unas 13 localidades rompieron sus marcas el sábado, haciendo saltar por los aires registros que databan de 1958. El domingo no dio tregua y otras 14 ciudades establecieron nuevos techos de temperatura máxima jamás vistos.

En Mariscal Estigarribia el termómetro explotó con unos infernales 43,8 °C, superando un récord de 1952. Un total de 12 localidades sufrieron el calorón extremo y batieron sus propias marcas durante ambos días seguidos.

Ciudades norteñas y sureñas quedaron parejitas bajo el sol abrazador que hizo sudar la gota gorda a la perrada. El tereré rupa y las jarras con abundante hielo no alcanzaron para calmar el sofocante e insoportable bochorno.

Los datos oficiales de la DINAC confirmaron que la ola de calor histórica dejó a todos con el corazón en la boca. Un fin de semana infernal que se mete directo a los libros de historia y que nos tuvo a todos buscando sombra.