¡Hoy se come ñoquis! el famoso ritual para que rinda la plata Cada 29 del mes hay una costumbre que se repite en muchas casas, preparar un buen plato de ñoquis y, antes de empezar a comer, poner un billete debaj…

Cada 29 del mes hay una costumbre que se repite en muchas casas, preparar un buen plato de ñoquis y, antes de empezar a comer, poner un billete debajo del plato. La tradición dice que así se atrae la abundancia y se ayuda a que la plata rinda un poquito más.

La costumbre llegó de la mano de los inmigrantes italianos y mezcla una antigua historia de fe con algo muy nuestro, buscarle la vuelta al bolsillo para que alcance la plata para llegar a fin de mes.

Cuenta la leyenda que San Pantaleón, un joven médico que recorría Italia, fue recibido por una familia muy humilde que compartió con él el único plato de comida que tenía: ñoquis. Como agradecimiento, el santo les deseó prosperidad. Al levantar los platos, la familia encontró monedas de oro debajo. De ahí nació el famoso ritual.

Y hay otra explicación mucho más sencilla, la papa y la harina son ingredientes económicos, por lo que los ñoquis siempre fueron una buena opción para llenar la panza sin dejar vacío el bolsillo.

Eso sí, después del ritual hay que poner también un poquito de esfuerzo porque San Pantaleón ayuda, pero el bolsillo no se llena de milagro.