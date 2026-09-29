Hugo Javier se recupera y podría seguir su rehabilitación en casa El exgobernador de Central Hugo Javier González sigue dando pasos hacia su recuperación y, si todo continúa como hasta ahora, próximamente podría ser…

El exgobernador de Central Hugo Javier González sigue dando pasos hacia su recuperación y, si todo continúa como hasta ahora, próximamente podría ser dado de alta para continuar su rehabilitación en su casa.

El director del Hospital Nacional de Itauguá, doctor Miguel Ferreira, explicó que el paciente presenta una evolución favorable. Ya come por sus propios medios, no tiene fiebre ni infección y los estudios médicos muestran una mejoría que permitiría pensar en su salida de terapia.

Sin embargo, todavía necesita seguir con rehabilitación neurológica y física, principalmente con fisioterapia. Según explicó el médico, este tratamiento no necesariamente tiene que hacerse dentro del hospital, por lo que la idea sería que, una vez que reciba el alta, pueda continuar el proceso desde su casa con un equipo médico que lo acompañe.

Por el momento, además, no estaría en condiciones de volver a una penitenciaría, debido a que todavía necesita cuidados y rehabilitación.

Hugo Javier está hospitalizado desde comienzos de septiembre, luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico mientras se encontraba recluido en la Penitenciaría Industrial La Esperanza. Posteriormente presentó complicaciones, entre ellas un cuadro de meningitis.