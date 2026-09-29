¡La cigüeña no esperó! Mami dio a luz al costado de la Ruta PY05 Una noche en apuros vivió una joven madre que entró en trabajo de parto mientras se encontraba al costado de la Ruta PY05 “Gral. Bernardino Caballero…

La beba se apuró y llegó al mundo al costado del camino, posteriormente fueron trasladadas junto con su mami al hospital.

Una noche en apuros vivió una joven madre que entró en trabajo de parto mientras se encontraba al costado de la Ruta PY05 “Gral. Bernardino Caballero”, la pequeña que estaba en su vientre no quiso esperar y decidió que ya era hora de conocer el mundo.

El pedido de auxilio llegó al sistema 911 cerca de las 23:27 del lunes. Ante la situación, agentes de la Subcomisaría 32ª del Asentamiento San Luis salieron rápidamente en la patrullera para asistir a la mujer.

Durante el recorrido encontraron que la doñita, de 22 años, ya había dado a luz y estaba junto a su bebé recién nacida.

Los policías no dudaron en ayudar y trasladaron de inmediato a la mamá y a la pequeña hasta el Hospital Regional de Concepción, donde fueron recibidas por el médico de guardia.

Tras la revisión, el profesional confirmó que tanto la mamá como la recién nacida se encontraban en buen estado de salud.