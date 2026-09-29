La reina de la kachak le chutó a su novio porque no le apoyó La bailarina relató su felicidad al consagrarse campeona del concurso de baile, pero al mismo tiempo rajó a su novio porque a él no le gusta el chiquichi chiquichi.

La bailarina confesó lo que le pasó justo el día que se hizo “reina de la kachak”.

Estefanía Chaparro ganó el Primer Campeonato Nacional de Kachak y se puso muy feliz cuando la anunciaron como la reina del certamen. Omopẽ la cuerona con el ritmo tropical.

Pero para ella no fue todo color de rosa, ya que el mismo día en que era coronada, también decidió chutar a su chico’i.” Justo ayer terminé con mi novio porque no me acompañó a este evento. Para mí es muy importante”, contó a Crónica la reina al hablar de su ruptura.

Más adelante descargó su desilusión amorosa. “Era a la persona a quien quería ver al ganar esta corona. Como no estuvo por ahí, justamente por eso ahora estoy solterita”, he’i. Lo cierto es que a pesar de esta situación argel, ella está feliz y dijo que no busca una relación ahoraite, “pero si encuentro ya quiero alguien que también ame el baile. De lo contrario se vuelve un poco difícil la relación”, he’i la bailarina que sí o sí va a usar el cachacómetro para medir el nivel de compromiso con el ritmo del futuro arriero.

Estefanía dijo también que todo el esfuerzo valió la pena. “Bailo desde chiquitita y muchas veces me dijeron ‘¿kchak nomás vas a bailar?’ Y mirá ahora, la kchak me puso una corona. Es mi sueño hecho realidad”, relató todo lo que le tocó atravesar.

El prejuicio de la gente ndaje es mortal. “Nos tildan de ‘valle’, pero en la madrugada, cuando suena la cumbia, todos esos chetos terminan bailando cachaca en la mesa y zapateando más que nosotros. La kchak es del pueblo y para el pueblo, por eso nunca muere”, he’i.

La campeona tiene un mensaje para todos los que no son felices con el chiquichi, “se están perdiendo de la mejor parte de la vida jaja. Que se animen a escuchar sin prejuicio, porque la cachaca es alegría pura. El que no cachaquea es porque nunca estuvo en una buena fiesta”, dijo.

“Fui a divertirme y a disfrutar”

Lo que pasó el domingo con este concurso es algo que queda en la historia. “¡Todavía no caigo! Es un orgullo enorme, es histórico de verdad. Ser la primera Reina de la Kachak es llevar la bandera de un ritmo que es nuestro, bien paraguayo. Es una responsabilidad hermosa”, dijo la que baila.

Ni nunca jamás ndaje se le pasó por la cabeza ser la reina, “sinceramente fui a disfrutar, a bailar y a darlo todo en la pista. Yo decía ‘que sea lo que Dios quiera’. Cuando dijeron mi nombre me tembló todo, me emocioné. No me lo esperaba, pero lo soñaba”, contó Estefanía, quien tiene como uno de sus grupos favoritos a ”La Sonora Dinamita”.

“Le haría bailar al Presidente”

Sus intenciones con Santi Peña son más que claras. Al parecer la experta del baile considera que el mero mero de Paraguay anda un poco estresado y tiró, “le haría bailar al Presidente. Para que se relaje un poco y sienta lo que siente la gente en cada fiesta patronal. Una buena kchak le va a venir bien para aflojar la cintura”, confesó quien mueve el bote desde que empezó a caminar.

“Mi mamá dice que a los 3 años ya bailaba arriba de la mesa. Pero de forma profesional desde los 14, en academias, fiestas, donde me llamen yo estoy. Bailo de todo, pero donde me siento reina es en lo tropical. Cumbia, kchak, reguetón viejo... pero si me pones una polca o una guarania también te bailo con el corazón”, contó.

Lo mbarete es que asumió un compromiso purete con la corona porque ya dijo. “Quiero llevar la corona de la kchak por todo el país, representar bien, estar en los barrios, en las fiestas. Y se vienen muchos proyectos con Kachak by Lorena Azucas y Total Dance que es mi marca . Esto recién empieza”.