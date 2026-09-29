Le dio una epilepsia manejando y causó accidente vai Fue derivado al hospital de Trauma de Asunción.

Susto de aquellos sobre la transitada avenida Perón tras un aparatoso accidente que casi termina en tragedia. Un conductor sufrió un violento vuelco luego de atravesar por un repentino ataque de epilepsia al volante.

A raíz de la crisis médica, el hombre perdió por completo el control de su rodado y terminó despistando. El vehículo quedó hecho chatarra sobre el asfalto, demostrando la ferocidad del impacto sufrido.

Por no llevar puesto el cinturón de seguridad, el chofer salió despedido de manera brutal fuera del habitáculo. El afectado sufrió severos cortes y múltiples heridas en todo el cuerpo, pero milagrosamente zafó de sufrir fracturas.

Paramédicos y socorristas acudieron de urgencia al lugar para asistirlo y estabilizar sus signos vitales. El hombre fue llevado volando hasta el Hospital del Trauma, donde quedó bajo atenta observación médica.

La perrada y los familiares del accidentado pidieron la pronta liberación del rodado involucrado en el percance. ¡El terrible suceso deja una nueva llamada de atención sobre la importancia vital de usar siempre el cinturón!